Dreigen bewakingsagenten hun job te verliezen aan drones? kv

23 mei 2018

23u43

Bron: Belga 5 DronePort in Brustem zal vanaf volgend jaar door patrouillerende drones bewaakt worden, terwijl de drones in een later stadium volledig zelfstandig zouden vliegen. Als de nieuwe Europese dronewetgeving in België wordt toegepast, zullen steeds meer zelfstandige drones kunnen helpen met de beveiliging van gebouwen en terreinen.

DronePort, de bedrijvencampus rond dronetechnologie, zal in de komende zes maanden worden bewaakt door drones bestuurd door piloten. Nadien zouden de drones echter zonder piloot vliegen, wat een primeur in België is. Het project is een initiatief van DronePort, DroneMatrix, de stad Sint-Truiden, Groep Willemen, Seris Security, en de lokale politie en brandweer.

De drones zijn geprogrammeerd om op eigen initiatief een ronde te doen en waarnemingen te doen door middel van sensoren. Vervolgens kunnen de drones beelden streamen naar een meldingscentrale of bewakingsfirma, maar ook doorsturen naar een politiecombi of brandweerwagen. Bovendien kunnen de drones ingeschakeld worden om bijvoorbeeld de evolutie van een gebouw en de architecturale planning via 3D-mapping te volgen.

Volgens het Diepenbeekse bedrijf DroneMatrix, dat instaat voor de technische uitwerking, zal beveiliging er in de toekomst zo uitzien. Het is echter niet de bedoeling van het project om bewakingsagenten te vervangen. "In eerste instantie dienen de drones als ondersteuning en om de veiligheid van de agenten te garanderen", zegt CEO Frank Vanwelkenhuysen.

Vanaf 2019 gaat de nieuwe Europese dronewetgeving van kracht, waardoor dronebewaking snel realiteit kan worden. "Het is onze bedoeling om de betrouwbaarheid van het systeem aan te tonen", aldus Vanwelkenhuysen. "Dan zijn we ook mee in het grotere verhaal, dat zich in een Europese context afspeelt."