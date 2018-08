Drastische maatregelen: Infrabel gebruikt beton in strijd tegen koperdieven TT

29 augustus 2018

07u47

Bron: Belga 0 Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel giet sinds enkele dagen beton over kabels langs de sporen, om koperdieven tegen te houden. Dat berichten de kranten van Mediahuis.

Een erg professionele bende koperdieven slaat sinds mei geregeld toe, vooral in de regio Luik, in de buurt van de grens met Duitsland. De dieven, die met een zware terreinwagen ter plaatse zouden komen, rukken telkens weer zowat 500 meter kabel uit de grond. In minder dan een kwartier zijn ze weer verdwenen, vermoedelijk rijden ze de grens over.

In een ultieme poging om de bende een hak te zetten, is Infrabel in de regio nu begonnen met het storten van beton over de kabels. "Een drastische werkwijze, die als nadeel heeft dat we ook zelf nog moeilijk bij de kabels kunnen voor het uitvoeren van herstellingen of voor routinecontroles." Maar volgens Infrabel is het de enige manier om deze professionele dieven te stoppen.

De ingreep was dringend nodig. "In mei en juni noteerden we om de twee dagen een dergelijke diefstal. In juli en augustus hadden we haast elke dag prijs", zegt Arnaud Reymann van Infrabel. Nog volgens Reymann zijn er dit jaar al bijna 110 kabeldiefstallen gepleegd, terwijl er in 2017 maar 104 waren.