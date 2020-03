Drastische maatregelen in België om coronaverspreiding tegen te houden: alle lessen opgeschort, alle cafés en restaurants sluiten vanaf morgenavond TT KV

12 maart 2020

19u30 2600 De federale regering en regionale minister-presidenten hebben op een persconferentie nieuwe maatregelen voorgesteld die vanavond beslist zijn op de Nationale Veiligheidsraad. De belangrijkste maatregelen: alle lessen in scholen worden vanaf maandag opgeschort, en de cafés, bars en restaurants sluiten vanaf morgen middernacht tot 3 april. Voor ouders die geen opvang voor hun kinderen hebben, wordt opvang op de scholen voorzien.

De persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad liet enkele uren op zich wachten, maar rond 22.30 uur vertelde premier Sophie Wilmès toch dat er enkele drastische maatregelen zijn genomen.

“Gezien de snelle evolutie van de situatie in België, moeten er strenge maatregelen getroffen worden, op het juiste moment”, aldus Wilmès. “Daarom wordt er nu overgegaan tot de federale fase en zullen alle beslissingen genomen worden door een beheerscomité in het crisiscentrum, waarbij ook de minister-presidenten aanwezig zijn.”

• Horeca

Vanaf vrijdagavond middernacht sluiten alle restaurants, discotheken en cafés. Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, worden geannuleerd. Dat alles tot 3 april.

• School

Alle lessen op scholen worden vanaf maandag opgeschort en dat blijft tot aan de Paasvakantie op 3 april. Morgen gaan de lessen dus wel nog gewoon door. Er komt op de scholen opvang voor ouders die zelf moeilijk opvang voor hun kinderen kunnen voorzien. De regering roept met aandrang op kinderen niet door hun grootouders te laten opvangen.

Ook voor kinderen van gezondheidswerkers komt er prioritair opvang. “De omkadering van de kinderen wordt verzekerd, op zijn minst voor mensen die werken in de gezondheidszorg, en voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om andere opvang te voorzien dan door oudere mensen”, zei Wilmès. “Het gaat niet om een rigide lijst”, zegt de premier, die benadrukt dat op deze manier onder andere de ziekenhuizen en rusthuizen kunnen blijven draaien. De crèches blijven open, stelde de premier nog.

Vanuit N-VA kwam voorafgaand aan de vergadering het signaal dat scholen sluiten niet aan de orde was. Tijdens de bijeenkomst kwam het bericht dat Frankrijk dat wel doet en dat zou een invloed hebben gehad aan tafel. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon zijn in de beslissing twee terechte bezorgdheden verzoend: voorkomen dat grootouders voor mogelijk besmette kinderen zouden moeten zorgen enerzijds en anderzijds een antwoord bieden op de bezorgdheid van ouders, die ermee dreigen hun kinderen van school te halen, waardoor je de facto geen les zou kunnen geven, aldus Jambon.

• Winkels

Enkel winkels die essentiële diensten leveren, blijven continu open. Het gaat dan om apothekers, voedingswinkels en winkels voor dierenvoeder. Alle andere winkels blijven open tijdens de week, maar sluiten in het weekend. Er is geen reden om te hamsteren, benadrukten Wilmès en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) tijdens de persconferentie: door winkels leeg te halen, verhinder je alleen maar dat andere mensen een evenwichtig voedingspatroon kunnen aanhouden.

• Openbaar vervoer

De regering roept bejaarden op thuis te blijven en als het echt niet kan overdag naar de winkel te gaan. Het openbaar vervoer blijft verzekerd, maar de overheden vragen het gebruik te beperken tot noodzakelijke momenten en buiten de piekuren.

Politie kan beboeten

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) bevestigde dat de politie bevoegd is om op te treden en overtredingen vast te stellen en eventueel te beboeten.

Wilmès riep iedereen op zijn verantwoordelijkheid op te nemen en solidair te zijn. “Zorg voor de ouderen onder ons. Net wanneer het tegenzit, moeten we ons van onze beste kant tonen.” Dit zijn geen eenvoudige maatregelen, aldus de premier. Maar ze zijn nodig opdat de situatie niet verergert.

De maatregelen dreigen wel hun gevolgen te hebben voor handelaars en sectoren. Wilmès benadrukte dat de regering al veel maatregelen heeft genomen om bedrijven en zelfstandigen met economische moeilijkheden bij te staan. “Hier kijken we eerst en vooral naar de gezondheid van de bevolking. We zullen de socio-economische impact bestuderen, ook in samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten. We zullen op korte termijn evalueren en zien wat er kan gebeuren. Maar laat ons toe eerst aan de bevolking en de gezondheid van de mensen te denken.”

Bekijk: premier Sophie Wilmès over de maatregelen:

Bekijk: Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) over de maatregelen

Herlees hier de liveblog over de persconferentie:

Vooraf:

Heel wat Kamerleden wezen de premier vanmiddag nog op een gebrek aan duidelijkheid over de maatregelen die de voorbije dagen zijn genomen en drongen aan op uniforme maatregelen, die in het hele land dezelfde zijn. "Mensen begrijpen niet dat één school en rusthuis dichtgaat en een ander niet", zei sp.a-fractieleider Meryame Kitir. "Waarom hebt u het federaal rampenplan niet afgekondigd?”

"Er heerst veel onduidelijkheid, we hebben nood aan federale coördinatie", verklaarde ook Koen Metsu (N-VA). "Een eetfestijn kan in één gemeente en in een andere gemeente niet". Voor Kristof Calvo van Groen moet er “eenheid van boodschap zijn”. "U moet voor ons de chef zijn. Eendracht maakt macht moet de komende dagen het motto zijn".



CD&V-Kamerlid Jan Briers liet verstaan dat organisatoren van afgelaste sport- en cultuurmanifestaties het faillissement riskeren omdat ze pas overmacht kunnen inroepen als bijeenkomsten duidelijk verboden zijn. "De federale regering moet zekerheid brengen met dwingende maatregelen", zei hij.

“Zorg voor jezelf en voor anderen”

Premier Wilmès bevestigde dat de Nationale Veiligheidsraad vanavond opnieuw samenkomt. Op basis van wat de wetenschappelijke experten zeggen, zal de Nationale Veiligheidsraad bijkomende maatregelen nemen. "Die moeten efficiënt en proportioneel zijn", zei de premier.

Wilmès benadrukte dat ook de minister-presidenten in de Nationale Veiligheidsraad zetelen. "Alle beleidsniveaus moeten erover waken dat de maatregelen door iedereen worden toegepast", aldus de premier. Ze riep ook de individuele burgers op om zich aan de richtlijnen te houden. "Iedereen op zijn niveau kan bijdragen tot verdere voorkoming van de verdere verspreiding van het virus. Als er één moment is waarop we onze solidariteit en samenhorigheid moeten tonen is het nu. Verzorg jezelf goed en zorg ook goed voor de anderen", besloot Wilmès.

Meer over Sophie Wilmès

politiek