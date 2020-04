Drastisch minder bezoekers, twee shifts en mondmaskers: zo ziet Studio 100 de pretparkzomer Joeri Vlemings

21 april 2020

08u24

Bron: Radio 1 8 Wat met het pretparkbezoek tijdens het hoogseizoen deze zomer? Op dit moment zijn de attractieparken nog allemaal gesloten door de coronacrisis. Maar Studio 100 hoopt toch in de nabije toekomst weer te kunnen openen. CEO Hans Bourlon deed op Radio 1 een aantal suggesties om dit toe te laten zonder de volksgezondheid daarbij in gevaar te brengen.

Studio 100 is hard getroffen door de coronapandemie. “Onze parken zijn leeg, ons Pop-Up Theater in Puurs is leeg en we hebben honderden mensen in technische werkloosheid”, schetste Bourlon in ‘De Ochtend’ de situatie. De pretparken van Studio 100 houden maar vijf procent van de manuren over, zei de CEO. Aan de vooravond van het hoogseizoen heeft Bourlon nog geen idee of en wanneer de parken weer open mogen. “We lopen momenteel blind rond.”

Zijn bedrijf leeft wel op hoop en doet daarom een aantal voorstellen aan de beleidsmakers om eventuele pretparkbezoeken in deze coronatijden toch zo veilig mogelijk te laten verlopen. “We laten de capaciteit in onze parken drastisch dalen tot 4.000 mensen per keer in plaats van 15.000", legde Bourlon uit op Radio 1. “We voeren twee shifts in: een van 9 tot 15 uur en een van 16 tot 22 uur. We laten de mensen gespreid binnen, zoals nu in de supermarkten: pas als er iemand buitengaat, mag er ook iemand binnen. We poetsen alles grondig en we voorzien mondmaskers.”

Het is afwachten of die maatregelen zouden volstaan voor de Nationale Veiligheidsraad, die vrijdag weer samenkomt, om attractieparken nog enig perspectief te bieden voor de komende maanden. Hans Bourlon vestigt daarvoor ook de hoop op het buitenland. Vandaag komt er mogelijk al nieuws van de Nederlandse overheid in verband met het pretpark van Studio 100 in het noorden van Nederland. En in Duitsland hoopt Bourlon het openluchtpark bij Mannheim snel te kunnen openen.

Bourlon rekent op de verantwoordelijkheidszin van de burgers. “Als er een duidelijk kader is, gedragen de mensen zich doorgaans erg verantwoordelijk”, zo is de laatste weken al gebleken volgens de CEO. Hij is bereid naar de wetenschappers te luisteren, als ze, bijvoorbeeld, een app als hulpmiddel aanraden. “Dan zullen wij daarvoor zorgen. Maar net als bij koortsmeting aan de ingang, speelt de privacy hier een rol en moet alles juridisch in orde zijn.”

Studio 100 is veel meer dan alleen pretparken. Zo zijn er momenteel ook allemaal lege zitjes in het Pop-Up Theater in Puurs, waar Studio 100 de musicals ‘40-45' en ‘Daens’ opvoert. Bourlon hoopt dat die voorstellingen opnieuw zullen kunnen plaatsvinden. “We hebben al 450.000 tickets verkocht voor de komende maanden en er hebben al tienduizenden moeten herboeken”, zei hij. “We zouden de mensen vanop de parking in gezinsverband met mondjesmaat binnenlaten en ook mondmaskers voorzien, want je zit natuurlijk op minder dan 1,5 meter van elkaar. Maar er is in zo’n grote zaal met verluchting toch minder besmettingsgevaar. Mensen lopen ook niet rond zoals op een festival.”

Bourlon drukte tot slot zijn bezorgdheid uit over de harmonicatheorie. “Dat we in het najaar mogelijk opnieuw in lockdown moeten gaan, dat maakt alles nog complexer.”

