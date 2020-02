Drankmerk Black & Bianco vraagt consumenten wijnflessen te controleren na dood vrouw (41) uit Puurs KVDS

28 februari 2020

20u10

Bron: Belga 0 Het Nederlandse drankmerk Black & Bianco vraagt mensen die flessen RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016 hebben liggen, om die goed te controleren. Aanleiding is het overlijden van een 41-jarige vrouw uit Puurs. Zij stierf na een slok uit een fles waarmee geknoeid was.

Zo zat er een beige kurk op de fles van de vrouw. Bij de originele wijn is de kurk zwart, met daarop het logo van het merk. Ook met de kenmerkende zwarte capsule met het logo om de hals was gerommeld. Het ging om een enkele fles RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016 (lotcode L8 198 met EAN 8718657781082).

De Belgische vrouw verloor in december kort na een slok van de drank te hebben gedronken het bewustzijn en ze overleed vijf dagen later. In haar bloed werd een dodelijke hoeveelheid MDMA en MDA aangetroffen, terwijl ze volgens het Belgische gerecht niet te linken was aan harddrugsgebruik.





Black & Bianco heeft intussen alle flessen in zijn voorraad gecontroleerd. Daarbij werden geen afwijkingen gevonden. Het merk roept consumenten op hun eigen flessen te controleren. Als die een afwijkende kurk of een vreemde capsule hebben, moeten de autoriteiten worden gewaarschuwd.

In België wordt de Black & Bianco RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016 niet verkocht via winkels, maar uitsluitend via één onlinepartner. In Nederland zijn de flessen verkrijgbaar bij de betere horeca, vakhandel en online.

