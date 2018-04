Drankenexporteur krijgt boete van meer dan 10 miljoen euro voor ontduiken accijnzen avh

25 april 2018

15u17

Bron: Belga 1 In een zaak van ontdoken accijnzen heeft de Brugse correctionele rechtbank geldboetes uitgesproken van in totaal 10,5 miljoen euro, waarvan de helft met uitstel. Zaakvoerder Rajinder S. (55) werd veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Belogistiques en zijn Britse zaakvoerder hielden zich bezig met de in- en uitvoer van alcoholische dranken, onder andere voor Carlsberg en Heineken. De douane stelde vast dat heel wat verzendingen nooit effectief werden uitgevoerd, terwijl het wel zo op papier stond. Voor gelijkaardige inbreuken werden de beklaagden in juni 2017 al tot een geldboete van een slordige 50 miljoen euro veroordeeld.

De rechtbank boog zich ondertussen ook over enkele nieuwe dossiers tegen S. en zijn bedrijf. Zo zouden in mei en juni 2013 maar liefst 73 verzendingen naar een wijnentrepot in Monaco vertrokken zijn. Dat bleek echter niet te kloppen met de voorraad in het entrepot van Belogistiques. Bovendien werden sommige verzendingen door onbestaande transportfirma's uitgevoerd. Op die manier werd ruim 550.000 euro aan accijnzen ontdoken.

Voor die feiten werd Rajinder S. veroordeeld tot een geldboete van meer dan 2,7 miljoen euro, waarvan de helft met uitstel. Zijn bedrijf en de spilfiguur in Monaco kregen dezelfde geldboete. In een ander dossier moeten S. en Belogistiques nog eens elk ruim 1,1 miljoen euro, waarvan de helft met uitstel, ophoesten. Twee administratieve medewerksters van het bedrijf werden net als de vorige keer vrijgesproken.