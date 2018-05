Drama vermeden tijdens Kattestoet in Ieper: panikerende paarden lopen moerasgebied in Hans Verbeke

13 mei 2018

17u19

Bron: Eigen berichtgeving 34 In Ieper is deze namiddag opschudding ontstaan bij enkele honderden deelnemers van de Kattestoet die vertrekkensklaar stonden in de Leopold III-laan. Toen rond 15 uur drie paarden moesten ingespannen worden voor een wagen waarop een toneelgroep een scène zou afbeelden, panikeerde één van de dieren. Het paard sloeg op hol en werd onmiddellijk gevolgd door de andere twee dieren.

De viervoeters liepen gelukkig weg van de mensenmassa, maar wel recht naar het moerasgebied van de Verdronken Weide. Twee van hen keerden op eigen kracht terug uit het gebied, maar het derde paard raakte vast en zakte weg. Op een bepaald moment stak alleen nog het hoofd van het dier boven water. De eigenaar van de dieren, een zestiger, aarzelde niet en dook het moerasgebied in om het paard te redden. Enkele deelnemers aan de stoet, politiemensen en de brandweer volgden.

Na verloop van tijd kon het uitgeputte paard rechtgetrokken en naar veiliger oorden gebracht worden. Het dier was onderkoeld, maar kreeg snel de nodige zorgen krijgen. Dat gebeurde ook met de eigenaar van de paarden. Hij kwam weer op krachten in een EHBO-post. Het incident had geen invloed op het verloop van de stoet. De organisatie vorderde snel een tractor op om de wagen van de toneelgroep toch gewoon mee te laten rijden in de stoet.