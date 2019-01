Drama op sneeuwklas: leerling van zesde leerjaar Heilig Hart Instituut in Bergen overleden AW

21 januari 2019

12u12

Bron: Sudinfo 0 De zesdejaars van het Heilig Hart Instituut in Bergen (Henegouwen) zijn in diepe rouw nadat een klasgenootje voor hun ogen stierf. De jongen overleed gisteren aan een breuk in een (slag)ader terwijl hij op sneeuwklassen in Frankrijk was.

“Zo’n overlijden is altijd verschrikkelijk”, zegt Jean Saint-Ghislain van het Heilig Hart Instituut. De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen psychologische begeleiding om het drama te verwerken. Of de kinderen al dan niet vroeger naar huis zullen terugkeren, is voorlopig onduidelijk.