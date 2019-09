Drama in Wilrijk roept nare herinneringen op aan eerdere gasexplosies mvdb

03 september 2019

16u09 1 Ook al kunnen de hulpdiensten in Wilrijk nog niet officieel bevestigen dat het om een gasontploffing gaat, lijken veel elementen daar wel op te wijzen. Het drama roept nare herinneringen op aan eerdere gasexplosies zoals de ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt (2018, 2 doden) en de ramp in Luik (2010, 14 doden).

15 januari 2018: door een gasexplosie op de Antwerpse Paardenmarkt worden ‘s avonds drie gebouwen nagenoeg volledig weggeveegd. Twee bewoners, Paul Van Laerhoven (39) en Sahil Noor Ahmad (26) komen om, veertien mensen raken gewond. In het gebouw hing al de hele dag een gasgeur, maar niemandt maakte er melding van. De verhuurder staat momenteel terecht.

In de nasleep pleit de federatie van elektrotechnici en (gas)installateurs (Techlink) ervoor om gasinstallaties binnenshuis voortaan verplicht om de vijf jaar worden gecontroleerd. Een verplichte gascontrole stopt vandaag net voorbij de gasaansluiting in huis. Een eigenaar in Vlaanderen moet om de twee jaar enkel zijn ketel laten nakijken. In Brussel en Wallonië geldt die verplichte inspectie om de drie jaar. De rest van de installatie binnenshuis komt niet aan bod.

2 oktober 2015: Ex-legerwoordvoerster Ingrid Baeck sterft door een ontploffing in haar woning in Zemst. De explosie was het gevolg van een lekkage aan een gasfles die zich in de kruipkelder bevond en door het gezin gebruikt werd voor het gasfornuis. Haar man liep zware brandwonden op aan het aangezicht en bovenlichaam.

27 september 2013: een woning in het West-Vlaamse dorp Beveren (deelgemeente van Roeselare) wordt door een gasknal geheel vernield. Een 63-jarige vrouw, moeder van drie kinderen, wordt pas ‘s avonds laat tussen het puin teruggevonden. Hulp kan niet meer baten.

27 januari 2010: Liefst 14 mensen komen om het leven bij een nachtelijke gasexplosie in de Rue Léopold in Luik. Een appartementsgebouw van vijf verdiepingen zakt na een enorme knal als een kaartenhuisje ineen. Tot ’s avonds laat zochten hulpdiensten in het puin naar overlevenden. Vicky Storms (24) uit Heusden-Zolder en haar verloofde Alexis Robert (24) zitten tussen het puin vast. Dankzij het jonge koppel kon een 12-jarig meisje wel levend van onder het puin gehaald worden. Alexis praatte urenlang op het kind in, gaf haar moed en loodste de hulpdiensten naar haar toe. De twintigers konden niet meer op tijd gered worden. Voor die heldendaad kregen Vicky en Alexis postuum de medaille voor moed en zelfopoffering.

De oorzaak van de ontloffing is te wijten aan onregelmatigheden met de gastoevoer. Er zouden openingen gemaakt zijn in de leidingen om illegaal gas af te tappen.

30 juli 2004: Op het industriegebied van het Henegouwse Ghislenghien (Ath) vindt een gasexplosie plaats na een gaslek, die veroorzaakt werd nadat tijdens eerdere werken een leiding beschadigd raakte door een graafmachine. De ontploffing ging gepaard met een metershoge steekvlam en liet een krater van vier meter diep en een diameter van tien meter achter. Uiteindelijk vielen er 24 doden en raakten 132 personen gewond.

Het proces over de ramp duurde tot in februari 2010. Drie van de veertien beklaagden werden veroordeeld voor onopzettelijke doodslag: architect Erwin P, werfleider Kristof D, en het aannemersbedrijf Tramo. Gasnetbeheerder Fluxys werd vrijgesproken. Die beslissing zorgde voor onbegrip bij de burgerlijke partijen. De rechtbank ging lijnrecht in tegen het openbaar ministerie, dat oordeelde dat Fluxys de grootste verantwoordelijkheid voor de ramp droeg.

19 juni 1995: aan het tankstation in het Luikse Eynatten langs de A3-snelweg Luik-Aken explodeert door een uitwaseming van gassen het gehele wegrestaurant. Zestien aanwezigen overleven de ramp niet.