Drama in Luik: 9 maanden zwangere vrouw maakt fout bij rijles en verdrinkt in de Maas TT

21u53

Bron: Sudinfo.be 645 Google Maps Het ongeval gebeurde op de Quai de Wallonie in Luik. Wat een van haar laatste oefenritjes achter het stuur had moeten worden, is voor de hoogzwangere Bintou Sidibe uit Luik vanmiddag uitgedraaid op een drama. De jonge vrouw, negen maanden zwanger, maakte terwijl ze aan het leren rijden was in het gezelschap van haar man een verkeerd manoeuvre en belandde met haar auto in de Maas. Haar echtgenoot kon met onderkoelingsverschijnselen uit het water gehaald worden, maar van de vrouw ontbreekt nog altijd elk spoor.

Het eindejaar kondigde zich spannend aan voor Oumar Sidibe en zijn vrouw Bintou. Het koppel woont al enkele jaren in België en was nu in blijde verwachting van hun eerste kindje, dat elk moment ter wereld kon komen.



Maar dat geluk werd het koppel niet gegund toen er zich vanmiddag een drama afspeelde in het gezin-Sidibe. Het was rond 12 uur toen Bintou nog een oefenritje ging maken samen met Oumar, die zich op de passagierszetel bevond. De twee reden op de Quai de Wallonie, een rustige straat langs de Maas in Luik, toen het noodlot toesloeg.

Gaspedaal in plaats van rempedaal

Volgens getuigen versnelde de auto van het koppel plots sterk en kan het dan ook niet anders dan dat Bintou in plaats van het rempedaal per ongeluk het gaspedaal heeft ingeduwd. De auto week van zijn lijn af en belandde net voor een brug over de rivier in het water.

Een jogger zag het drama voor zijn ogen gebeuren en riep een andere omstander om hulp. Samen slaagden ze erin het lichaam van Oumar uit de ijskoude Maas te slepen met behulp van een grote tak, maar van Bintou was op dat moment al geen spoor meer. "De man was buiten bewustzijn", vertelt de 44-jarige Jean-Luc Briatte aan Sudinfo. "Na enkele tikjes tegen zijn gezicht werd hij weer wakker en begon hij meteen achter zijn vrouw te vragen. Maar ik denk niet dat hij zich al helemaal bewust was van de situatie."

Lichaamstemperatuur van 28 graden

De lichaamstemperatuur van Oumar was na enkele minuten in het water al gezakt tot amper 28 graden, hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl de man verzorgd werd begonnen duikers van de brandweer van Luik aan de zoektocht naar zijn echtgenote. Gevreesd werd dat ze werd meegesleurd door de sterke stroming en na een uur tevergeefs zoeken werden de reddingspogingen gestaakt.

Ook vanavond nog ontbreekt van de vrouw elk spoor, maar de kans dat ze nog in leven is, is door de ijzige koude onbestaande.