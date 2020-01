Drama in De Panne lokt heel wat racistische reacties uit: “Politiek, gelijk welke kleur, laat u horen” HLA

21 januari 2020

11u50 12 In de Panne is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een aantal mensen die deze nacht geprobeerd hebben het Kanaal over te steken in een bootje. Volgens de opvarenden die al gevonden zijn, is iedereen veilig terug op het strand geraakt. Er wordt aan land nog steeds gezocht naar acht personen, waaronder twee kinderen. Verschillende politici reageren geschokt op de racistische commentaren die op sociale media te lezen zijn.

Sp.a voorzitter Conner Rousseau uitte deze ochtend zijn verontwaardiging over de vele racistische commentaren die hij las onder een nieuwsbericht over de zoekactie. “Dit zijn mensen van vlees en bloed. Hoe ver gaan we dit laten komen?” schreef hij op Twitter. Hij deed een oproep aan collega politici: “Politiek, gelijk welke kleur, laat u horen.”

Zijn verontwaardiging wordt gedeeld en verschillende politici laten zich horen. Bart Somers (Open VLD) schreef: “Nooit buigen voor extremisme. Steeds de waardigheid van elke mens centraal. Over de partijgrenzen heen.” Ook Hilde Crevits (CD&V) wil een reactie “over de partijgrenzen heen”. “Dit is zo laaghartig en triest”, schrijft ze. Open VLD politica Sihame El Kaouakibi roept de hele samenleving op om de ranzigheid te stoppen: “Dat kan alleen wanneer we dit als samenleving, telkens opnieuw, duidelijk verwerpen”.

De ontmenselijking gaat verder. Dit is zum kotsen. Dit zijn mensen van vlees en bloed. Hoe ver gaan we dit laten komen? HOE VER? Hebben we dan niets geleerd uit het verleden? Politiek, gelijk welke kleur, laat u horen. pic.twitter.com/fgOEC8gvwQ Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link

Nooit buigen voor extremisme. Steeds de waardigheid van elke mens centraal. Over de partijgrenzen ! 👇 https://t.co/V7njJhMaQ3 Bart Somers(@ BartSomers) link

Dit is zo laaghartig & triest. Niet mijn Vlaanderen. Gezamenlijke reactie over partijgrenzen heen meer dan nodig. #waardigheid pic.twitter.com/i1LvmOzX5Z Hilde Crevits(@ crevits) link

Deze ranzigheid stopt niet. Niet vanzelf. Dat kan alleen wanneer we dit als samenleving, telkens opnieuw, duidelijk verwerpen.



En dat liefde groter is en de meerderheid niet haatdragend is, daar bestaat -wat mij betreft- geen twijfel over. 🙏 https://t.co/xOTqTtHjoy Sihame El Kaouakibi(@ SihameElk) link