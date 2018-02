Drama in Brugge: man (74) door het ijs gezakt, in kritieke toestand naar ziekenhuis Mathias Mariën

28 februari 2018

14u52 776 Langs de Assebroekse Meersen is deze middag een 74-jarige man uit Beernem door het ijs gezakt. Hij was er aan het snelschaatsen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft de vijver afgesloten, het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een man van Nederlandse afkomst die sinds enkele maanden in Beernem woont. Hij was aan het schaatsen toen het ijs het begaf. Daarbij viel hij zwaar op zijn hoofd en bleef hij roerloos in het water liggen.

Verschillende mensen hadden alle moeite van de wereld om hem op het droge te krijgen. Het zou al de tweede persoon zijn vandaag die op de Assebroekse Meersen door het ijs zakt.

De politie zal tot morgenavond extra patrouilleren aan de verschillende waterlopen. Op de vraag waarom er niet eerder een patrouille was, reageert de politie duidelijk. "Wat niet expliciet is toegelaten, is nu eenmaal verboden. We hebben duidelijk gecommuniceerd dat er geen toestemming was. Schaatsen was op eigen risico", zegt woordvoerster Lien Depoorter.