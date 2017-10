Drama Atheneum Diest: leerlinge (17) overlijdt in haar slaap 06u51

Bron: Het Nieuwsblad 0 Google Maps Het Atheneum van Diest is in de rouw. Maandag zette de school het droeve bericht op Facebook dat leerlinge Imane El Karim (17) overleden was. Volgens Het Nieuwsblad stierf het meisje in de nacht van zondag op maandag in haar slaap.

"Imane was een vrolijke, levenslustige meid, boordevol energie, een goed persoon die de wereld mooier maakte. We kunnen niet vatten dat we haar niet meer zullen zien." Dat schreef het Atheneum van Diest op haar Facebookpagina. "Lieve Imane, je hebt je plaats in ons hart. We zijn dankbaar dat we je hebben mogen kennen." De reacties van medeleven voor het meisje van Marokkaanse afkomst en haar familie en vrienden stroomden binnen.

Imane is ondertussen overgebracht naar Marokko, waar ze wordt begraven volgens de regels van de islam, weet Het Nieuwsblad. Op haar school zullen haar medeleerlingen een afscheidsplechtigheid houden voor de erg geliefde Imane.