DPG Media neemt Sanoma Nederland over

10 december 2019

07u57

Bron: AD.nl 0 DPG Media neemt Sanoma Nederland over. Dat is vanmorgen bekendgemaakt. Met de overname van de Sanoma Nederland-magazines (waaronder Libelle, Margriet en Donald Duck) en nieuwssite Nu.nl wil DPG haar positie ten opzichte van met name Facebook en Google versterken. DPG ziet grote kansen in de (verdere) digitalisering van al die bekende titels. De overnameprijs is 460 miljoen euro.

DPG is zelf in Nederland al uitgever van AD, Volkskrant, Trouw, een reeks regionale kranten en nieuwssites en een aantal online diensten. In ons land geeft DPG Media onder meer Het Laatste Nieuws en De Morgen en verschillende magazines zoals Dag Allemaal, Humo, Goed Gevoel en Story uit. Op de lezersmarkt zijn de merken van DPG sterk, met name het aantal digitale abonnees groeit hard. Maar op de digitale advertentiemarkt hebben de techpartijen Google en Facebook inmiddels twee derde van de omzet in Nederland in handen.

De overname is een nieuwe stap in de concentratie van de Nederlandse media in een paar grote bedrijven. Mediahuis, uitgever van NRC nam eerder TMG, uitgever van onder meer de Telegraaf over. DPG kocht de succesvolle vergelijkingssite Independer. John de Mols Talpa nam het persbureau ANP en het fotopersbureau Hollandse Hoogte over, naast een aantal bekende televisiegezichten.

Sanoma Media Netherlands is Nederlands grootste uitgever van magazines met titels als Libelle, Margriet, Donald Duck, vtwonen en Veronica Magazine, met meer dan 1 miljoen abonnees. Het bedrijf is tevens eigenaar van nieuwsplatform NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland met een maandelijks bereik van 8 miljoen bezoekers.

Versterking

Erik Roddenhof, ceo van DPG Media, zegt heel blij te zijn met de overname van Sanoma Nederland. “Dit is een belangrijke versterking van onze onderneming, die noodzakelijk is in deze steeds verder digitaliserende wereld. Samen hebben we synergie en grotere slagkracht. Zo kunnen we onze producten beter en sneller digitaliseren.”

Roddenhof verheugt zich erop Libelle, Margriet, vtwonen, Donald Duck en andere merken van Sanoma Nederland een toekomst te bieden in het digitale tijdperk. “Daar gaan we in investeren. We hebben op dit gebied inmiddels goede ervaring opgedaan met onze nieuwsmedia.”

Trots

Susan Duinhoven, president en ceo van Sanoma Corporation: “Ik ben trots op het werk dat is gedaan binnen Sanoma Media Netherlands. Er staat een prachtig portfolio met sterke merken, waarmee we onderscheidende producten voor consumenten en adverteerders ontwikkelen in Nederland en België. De winstgevendheid is de afgelopen jaren gestegen en aanvullend is uitstekende groei gerealiseerd op het vlak van nieuws en data. Daarmee is een goede basis voor de toekomst neergezet. Ik ben ervan overtuigd dat, als onderdeel van DPG Media, Sanoma Media Netherlands haar groeiambities volledig gaat waarmaken. Ik draag het fantastische team van Sanoma Media Netherlands dan ook met een gerust hart over aan DPG Media.”

Sanoma Media Netherlands behaalde in 2018 424 miljoen euro omzet. Bij het bedrijf werken 894 fte, grotendeels met standplaats Hoofddorp. DPG Media, onderdeel van DPG Media Group, maakte in 2018 746 miljoen euro omzet, bij het bedrijf werken momenteel 2795 fte verspreid over heel Nederland.

De overname is voorgelegd voor advies bij de betrokken ondernemingsraden, en moet nog goedgekeurd worden door de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. De bedrijven verwachten dat de deal ten laatste in het derde kwartaal van 2020 rond zal zijn.