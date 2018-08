Dovo ter plaatse op Brucargo voor verdacht object Redactie

20 augustus 2018

15u17

Bron: belga 0

Ontmijningsdienst Dovo heeft een veiligheidszone ingesteld rond het terrein van Brucargo in Machelen voor de analyse van een verdacht object, mogelijk een obus of oude oorlogsbom. Dat bevestigt de federale politie. Volgens een woordvoerster van Brussels Airport is er momenteel geen enkele impact op het vliegverkeer.

Het vermoedelijke springtuig is ontdekt op de terreinen van Brucargo in Machelen, de vrachtluchthaven van Brussels Airport, bevestigt een woordvoerder van de federale politie. De ontmijningsdienst van het leger Dovo is momenteel ter plaatse en heeft een veiligheidszone ingesteld, wat de standaardprocedure is in dit soort situaties. Het is nog niet duidelijk om welk type springtuig het gaat, noch of het ontmanteld moet worden.

Volgens een woordvoerster van de luchthaven is er momenteel geen enkele impact op het vliegverkeer op de luchthaven.