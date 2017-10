DOVO stelt nieuwe robot voor 19u50

Ontmijningsdienst DOVO heeft zijn nieuwste robot voorgesteld, de Telemax. Die is een pak mobieler, en kan nu ook in vliegtuigen en metro's bommen laten ontploffen. De nieuwe robot was nodig, want de oude was al 10 jaar oud. En sinds de aanslagen in Brussel en Parijs krijgt DOVO dubbel zoveel oproepen binnen.