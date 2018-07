DOVO en hulpdiensten rukken uit voor spel van jeugdbeweging ADN

18 juli 2018

14u30

Bron: Belga 1 De hulpdiensten en de ontmijningsdienst van het leger DOVO zijn deze ochtend uitgerukt naar de Bergstraat in Kessel-Lo, nadat daar een verdacht pakket was aangetroffen. Een buurtbewoner had er in de struiken een militair ogend pakket zien liggen en alarm geslagen.

Nadat DOVO het pakket had gescand, bleek dat er enkel foto's in zaten en dat het pakket deel uitmaakte van een spel van een jeugdbeweging. Daarop werd de omgeving vrijgegeven, zo meldt de Leuvense politie.



De politie wijst op het gevaar van dergelijke spelen. "Een dergelijk spel wekt de schijn van een echt springtuig en brengt heel wat veiligheidsdiensten nodeloos op de been", klinkt het.