Douaniers houden geen stiptheidsacties morgen om overleg kans te geven

22 oktober 2018

17u50

Bron: Belga 2 Om het overleg met de top van de douane een kans te geven, worden de stiptheidsacties van de douaniers op Brussels Airport morgenochtend opgeschort. “Afhankelijk van hoe de gesprekken lopen, zien we verder”, zegt Ludwig Engels, vakbondsafgevaardigde van ACV. Vanaf 9.30 uur is er overleg tussen de vakbonden en de top van de douane in de Financietoren in Brussel.

Vandaag ging de vierde dag in van de stiptheidsacties van de douane op de luchthaven van Zaventem. Terwijl sinds vorige week woensdag in de voormiddag systematisch bij alle aankomende vluchten de controles werden verhoogd, werden nu slechts drie vluchten uitgekozen, waardoor de wachttijden aanzienlijk lager lagen. “Toch hebben we serieus wat in beslag genomen, vooral bederfbare waren”, zegt Engels.

Volgens Marc Nijs, secretaris bij ACV Openbare Diensten, gaat het om in totaal 200 kilogram. “Naast bederfbare waren, trof de douane ook valse cosmetica en geneesmiddelen, maar ook de gebruikelijke sigaretten, aan”, klinkt het.



Na afloop van de stiptheidsacties, rond de middag, kreeg de douane ook met technische problemen te kampen, waardoor ze geen processen-verbaal meer kon uitschrijven. “Door het nieuwe systeem dat bij alle diensten van Financiën is ingevoerd, worden alle pv’s nu afgedrukt op één printer. Het gebeurt wel vaker dat dat systeem uitvalt en dan is het natuurlijk niet aangenaam werken”, legt Engels uit. “We kunnen dan wel een blanco pv invullen met de hand, maar die waren vandaag niet voorhanden. Bovendien oogt dat niet erg professioneel.”

Engels zou graag zien dat het oude systeem weer wordt ingevoerd, waarbij elke douanier zijn eigen, gewone printer heeft. “Nu is er de nieuwe printer die massa’s geld heeft gekost, maar die heeft niet veel nut als het systeem niet werkt.”