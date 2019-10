Douane wil élke container in Antwerpse haven screenen op drugs IB

16 oktober 2019

06u50

Bron: Belga 0 De douane onderzoekt of de kranen in de haven van Antwerpen uitgerust kunnen worden met technologie die kan "ruiken" of er drugs in een container zitten. Op die manier wil de douane meer drugs opsporen en de cocaïnesmokkel een halt toeroepen.

Om geen vertraging te veroorzaken zouden er ook extra scanners ingezet moeten worden en moeten de beelden door middel van artificiële intelligentie worden geanalyseerd. Dat melden Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Tijd en L'Echo vandaag.

Om het percentage onderscheppingen op te krikken, onderzocht de douane het afgelopen jaar samen met de Universiteit Antwerpen (UA) en onderzoekscentrum Imec de mogelijkheid om alle inkomende containers in de haven te scannen. Alle containers scannen blijkt een utopie, maar de studie bracht wel de mogelijkheid om alle containers te screenen. Of beter: te besnuffelen, want die screening zou op basis van een luchtstaalname gebeuren.

Een en ander wordt nu verder onderzocht door de UA en Imec. Vooraleer de nieuwe werkwijze echt toegepast zou kunnen worden, schat Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane, zeker acht jaar verder te zijn. Het grootste struikelblok lijkt de AI.

Kostenplaatje

Ook is er het kostenplaatje: het plan van Vanderwaeren klinkt als een investering van vele miljoenen. Met een federale regering in lopende zaken zal die investering er niet snel komen. "Er moet een financieringsmodel opgezet worden. Of dat Europees, federaal, regionaal, lokaal, privaat of een combinatie wordt, is een politieke keuze", besluit Vanderwaeren.