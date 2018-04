Douane wil elke container in Antwerpen screenen SI

04 april 2018

10u41

Bron: Belga 1 De Belgische douane onderzoekt of het mogelijk is elke container die in de Antwerpse haven toekomt te screenen. Nu is dat circa 1 procent. Dat meldt het weekblad Knack en de douane bevestigt dat.

De Antwerpse haven staat al geruime tijd bekend als een grote toegang voor cocaïne in Europa. In 2017 werd een recordhoeveelheid van bijna 40 ton onderschept. Met nog negen maanden te gaan staat de teller dit jaar al op 17,5 ton.

Na ook verschillende gevallen van geweld in het Antwerpse moet het zogeheten Stroomplan de controles aanzienlijk verscherpen. Douanetopman Kristian Vanderwaeren geeft in Knack aan dat wordt onderzocht of voortaan alle relevante containers - 3 tot 3,5 miljoen exemplaren - kunnen worden gescreend, in plaats van de huidige 34.000, zowat 1 procent. Het idee is onder meer om extra scanapparatuur aan te kopen en ook detectieapparatuur op terminals zelf te plaatsen, zodat onmiddellijke controle mogelijk is.

Er loopt momenteel een grootscheepse bevraging en de douane bestudeert ook of een volledige screening wel opportuun en haalbaar is. De eerste resultaten worden in oktober verwacht.

"Maar de uitdaging zal zijn om dat te doen zonder te raken aan de vlotte goederenstroom waarvoor onze haven bekend is", zegt Vanderwaeren nog. Daarmee gaat hij in op het spanningsveld dat bestaat tussen een snelle afhandeling en strenge controle.

Inhaalbeweging

Volgens KU Leuven-criminologe Letizia Paoli was Antwerpen tot voor enkele jaren minder strikt dan grote concurrent Rotterdam, en verhuisden smokkelaars daarom hun trafiek naar de Scheldehaven, al is er volgens haar intussen een inhaalbeweging gemaakt.

Sommigen menen dat de mindere beveiliging te maken had met vrijwaring van de Antwerpse concurrentiepositie. Het parket in Antwerpen vindt dat te kort door de bocht en stelt dat economische parameters niet meespelen bij douanecontroles.