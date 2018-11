Douane wil artificiële intelligentie gebruiken tegen drugs in Antwerpse haven jv

14 november 2018

19u58

Bron: belga 0 De douane laat bestuderen of ze artificiële intelligentie kan inzetten in de strijd tegen drugs in de Antwerpse haven. Dat meldt de FOD Financiën. Uiteindelijke doel is om álle containers te screenen zonder zware hinder.

Het onderzoek naar de nieuwe detectietechnologieën voor het scannen van containers bestaat in een eerste fase uit een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door het Leuvense onderzoekscentrum Imec en de Universiteit Antwerpen (UA). Het project krijgt de steun van de Europese Commissie. Tegen midden april 2019 worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie verwacht.

"Het hoofddoel van deze studie is nagaan of het technologisch mogelijk is om alle inkomende en uitgaande containers in de haven van Antwerpen te scannen zonder of met minimale vertraging van de logistieke keten. Daarbij zou de analyse van de massale hoeveelheid scanbeelden volautomatisch via artificiële intelligentie gebeuren", zegt de FOD Financiën. "Het consortium bestudeert eveneens de mogelijke impact van de implementatie op de haven en haar stakeholders."

De hoeveelheid cocaïne die de douane jaarlijks in beslag neemt in de haven van Antwerpen, is nagenoeg vertienvoudigd op vijf jaar tijd, van 4,7 ton in 2013 tot 41,2 ton in 2017. "Deze tendens zet zich ook in 2018 voort", luidt het. "Tot november van dit jaar werd al 38,6 ton cocaïne in beslag genomen.”