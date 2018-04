Douane vervolgt Vlaamse bedrijven voor illegale export van chemische producten naar Syrië TK ADN

18 april 2018

07u12

Bron: Belga 13 De douane vervolgt drie Vlaamse bedrijven voor de correctionele rechtbank van Antwerpen omdat ze geen passende vergunningen hebben voorgelegd bij de export van chemische producten van België naar Syrië. Dat schrijft Knack.

Op 15 mei start voor de Antwerpse correctionele rechtbank een proces over de export van chemicaliën naar Syrië. De douane dagvaardt een groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik, een zakenkantoor dat administratieve diensten leverde tot het in 2017 failliet ging, en een logistiek bedrijf.

Saringas

Volgens de douane hebben de bedrijven de vereiste vergunningen niet voorgelegd bij de uitvoer van grote hoeveelheden chemische stoffen naar Syrië en Libanon. Sinds juli 2013 is daarvoor een voorafgaande exportvergunning vereist. De douane stelde pas vast dat de vereiste vergunningen niet waren voorgelegd nadat de chemicaliën al uitgevoerd waren. Een van de vier uitgevoerde chemicaliën - isopropanol - kan gebruikt worden om saringas aan te maken.

Volgens de bedrijven waren de bestemmelingen private handelspartners waar ze al meer dan tien jaar handel mee drijven, en zouden die handelspartners niet op enige verdachte lijst staan. Volgens de drie bedrijven was de douane zélf niet op de hoogte van de vergunningsplicht, en wisten zijzelf ook niet dat dat nodig was.

"Ongeloofwaardig"

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt, ook bevoegd voor douane, is dat laatste "op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardig". "Die bedrijven hebben jaren ervaring in die industrie", zei hij in De Ochtend op Radio 1.

De douane zelf is wel een intern onderzoek gestart naar de zaak, zei de N-VA-minister nog. Daarbij zijn volgens hem "onregelmatigheden" vastgesteld, maar meer informatie geeft Van Overtveldt niet, in afwachting van de pleidooien voor de rechtbank op 15 mei.

Van Overtveldt benadrukt wel dat de bedrijven in kwestie al isopropanol exporteerden naar Syrië van voor de exportvergunning in 2013 verplicht werd. Het middel was bestemd als verfverdunner. Volgens zijn informatie is er al sinds eind 2016 geen Belgische export van isopropanol naar Syrië meer.

Firma's wijzen douane met de vinger

De betrokken firma's zijn A.A.E. Chemie Trading uit Kalmthout, een groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik; het inmiddels failliete zakenkantoor Anex Customs uit Hoevenen en Danmar Logistics uit Stabroek, zegt de persrechter aan Knack. De laatse twee traden op als tussenpersoon bij de transporten. Er is sprake van 24 zendingen tussen tussen mei 2014 en december 2016 waarbij volgens de dagvaarding ook 168 ton isopropanol uitgevoerd werd.

Een vertegenwoordiger van A.A.E. Chemie Trading wijst de douane de vinger. Alle tankcontainers van het bedrijf richting Syrië worden automatisch geselecteerd voor scanning, analyse en documentaire controle, zegt hij aan Knack. "In dit kader werden ook alle bewuste exporten naar Syrië tussen 2014 en 2016 door de douaneverificateurs steeds op kade geselecteerd voor scanning en/of verificatie, alle vereiste documenten opgevraagd, stalen genomen, en werden alle tankcontainers ten slotte altijd zonder voorbehoud of opmerking vrijgegeven voor export. De douaneverificateurs, die zich baseren op dezelfde douanesoftware als private douanevertegenwoordigers, waren duidelijk ook niet op de hoogte van enige vergunningsplicht voor export naar Syrië van onder andere isopropanol in een concentratie van 95 procent of meer."

Ook een vertegenwoordiger van Anex Customs en Danmar Logistics zegt dat een tool van de douane niet up to date was. Voor hem "tart het elke verbeelding" dat voor de export van chemicaliën naar oorlogsgebied het systeem na twee jaar nog niet bijgewerkt was.

Dit dossier is verbazingwekkend. Terwijl er een embargo geldt en er chemische aanvallen gebeuren in Syrië, vinden er herhaalde leveringen plaats. Stéphane Crusnière (PS)

Oppositie: "Verbazingwekkend"

De oppositie in de Kamer heeft vandaag uitleg gevraagd van de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, Johan Van Overtveldt en Didier Reynders, over de uitvoer van Belgische ondernemingen naar Syrië.

De Franstalige oppositie eiste meer informatie en kondigde aan vragen te zullen indienen aan de bevoegde ministers. "Dit dossier is verbazingwekkend. Terwijl er een embargo geldt en er chemische aanvallen gebeuren in Syrië, vinden er herhaalde leveringen plaats. Wie heeft dit toegestaan? Wie heeft gecontroleerd? Welke maatregelen werden ondernomen om te vermijden dat er nog door de mazen van het net glippen? Is het zeker dat er geen andere uitvoer via de Antwerpse haven zal plaatsvinden?", vroeg Stéphane Crusnière (PS) zich af.

Benoît Hellings (Ecolo) eist een actieplan van de federale regering terwijl voor Georges Dallemagne (cdH) een onderzoek noodzakelijk is.

Bij minister Reynders wijst men erop dat zijn departement niet bevoegd is voor de controle op de uitvoer naar landen waarvoor een embargo geldt.