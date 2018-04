Douane vervolgt Vlaamse bedrijven voor illegale export naar Syrië TK

18 april 2018

07u12

Bron: Belga 3 De douane vervolgt drie Vlaamse bedrijven voor de correctionele rechtbank van Antwerpen omdat ze geen passende vergunningen hebben voorgelegd bij de export van chemische producten van België naar Syrië. Dat schrijft Knack woensdag.

Op 15 mei start voor de Antwerpse correctionele rechtbank een proces over de export van chemicaliën naar Syrië. De douane dagvaardt een groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik, een zakenkantoor dat administratieve diensten leverde tot het in 2017 failliet ging, en een logistiek bedrijf.

Volgens de douane hebben de bedrijven de vereiste vergunningen niet voorgelegd bij de uitvoer van grote hoeveelheden chemische stoffen naar Syrië en Libanon. Sinds juli 2013 is daarvoor een voorafgaande exportvergunning vereist. De douane stelde pas vast dat de vereiste vergunningen niet waren voorgelegd nadat de chemicaliën al uitgevoerd waren. Een van de vier uitgevoerde chemicaliën - isopropanol - kan gebruikt worden om saringas aan te maken.

Volgens de bedrijven waren de bestemmelingen private handelspartners waar ze al meer dan tien jaar handel mee drijven, en zouden die handelspartners niet op enige verdachte lijst staan. De bedrijven stellen dat ze niet op de hoogte waren van de vergunningsplicht.