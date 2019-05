Douane ontdekt 1.200 kilo vinnen van jonge haaien en roggen op Brussels Airport kg

29 mei 2019

16u32

Bron: Belga 0 Vorige week werden 24 zakken met 1.200 kilogram vinnen in beslag genomen op de luchthaven Brussels Airport. Dat meldt de FOD Volksgezondheid op haar website. Het is de eerste inbeslagname van haaien- en roggenvinnen ooit in België.

De zending was afkomstig uit Liberia en was op weg naar de Hongkongse markt. Alle zakken werden aangegeven als gedroogde vis en darmen. De douane haalde de lading eruit voor een grondiger controle en schakelde een expert van het Belgisch wetenschappelijk CITES-comité in om de betrokken soorten te bepalen.



Daarbij bleek dat slechts vier van de 24 zakken ingewanden bevatten en de andere twintig vinnen van roggen en haaien. Die zijn in in Azië zeer gegeerd zijn om soep van te maken.

Beschermd

De zending bevatte vinnen van niet-beschermde haaien en roggen, waaronder het overgrote gedeelte van de vioolrog. Een aantal vinnen waren echter afkomstig van de hamerkophaai, die sinds 2013 beschermd wordt door het CITES-verdrag over de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Vinnen van dit dier kunnen enkel worden verhandeld met de nodige CITES-vergunningen en die waren niet aanwezig. In totaal zijn er naar schatting 1.600 à 2.000 haaien gestorven voor de lading, voornamelijk jonge dieren, aangezien het vooral om kleine vinnen ging.



De vioolrog is op dit moment nog niet beschermd door CITES, maar er ligt een voorstel op tafel om dat te veranderen. België zal, samen met de volledige EU en 25 andere landen, het voorstel verdedigen.