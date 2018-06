Douane onderschept voor 55 miljoen euro heroïne in Antwerpse haven: "Een van de grootste vangsten ooit" IB

20 juni 2018

04u56

Bron: Belga 0 De douane heeft vorige maand een spectaculaire hoeveelheid heroïne onderschept in de Antwerpse haven. In een container met calciumcarbonaat die was bestemd voor een bedrijf in Kontich, zat ruim 945 kilo verstopt. Naar aanleiding van de vangst werden twee verdachten aangehouden. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

De spectaculaire heroïnevangst, een van de grootste ooit in ons land, dateert van 18 mei. Speurders van de douane controleerden die dag een container met calciumcarbonaat (kalk), een industriële grondstof die vaak gebruikt wordt in de farmaceutische industrie en in de bouwsector.

Grondigere fysieke controle

"De lading calciumcarbonaat kwam van de haven van Bandar Abbas in Iran", bevestigt Ken Witpas, drugsmagistraat en woordvoerder bij het parket van Antwerpen. "De bewuste container werd na onregelmatigheden op de scan onderworpen aan een grondigere fysieke controle. Naar aanleiding hiervan konden 57 zakken worden aangetroffen van telkens ongeveer 15 kilogram heroïne. De totale partij heroïne bedroeg 954,40 kilogram."

Onmiddellijk na het aantreffen van de partij heroïne, die een geschatte straatwaarde heeft van ongeveer 55 miljoen euro, begonnen het Antwerpse parket en de federale politie met een onderzoek naar de smokkelaars achter het transport.