Douane onderschept 317 kilo cocaïne in Antwerpse haven sam

25 juni 2018

18u39

Bron: belga 0 De douanediensten hebben op woensdag 13 juni een lading van 317,8 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Dat meldt het Antwerpse parket.

De drugs zaten verstopt in 273 pakketten die verwerkt waren in de bodemstructuur van een container die de dag voordien was afgezet door een schip dat afkomstig was uit Paramaribo in Suriname.

Volgens het parket zijn voorlopig geen verdachten gearresteerd voor de drugssmokkel. De Antwerpse federale gerechtelijke politie voert het verdere onderzoek.