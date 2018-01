Douane doekt illegale sigarettenfabriek op die 1,17 miljoen aan accijnzen en btw ontdook ep

13u06

Bron: Belga 11 Thinkstock Bij een inval in een magazijn in Grobbendonk heeft de douane gisteren een volledig geïnstalleerde illegale sigarettenfabriek aangetroffen. Dat meldt de FOD Financiën vandaag.

Er werden 3,2 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen samen met 1,35 ton versneden tabak, precursoren, sigarettenfilters en verpakkingsmateriaal van de merken Richmond en L&M. De in beslag genomen sigaretten en tabak vertegenwoordigen 1,17 miljoen euro aan ontdoken accijnzen en btw.

Volgens specialisten kunnen de aangetroffen machines tot 2.000 sigaretten per minuut produceren.

In het magazijn werden ook woon- en slaapvertrekken aangetroffen voor acht personen. Voorlopig werden geen aanhoudingen verricht, maar het onderzoek in de zaak loopt nog volop.