Douane Brussels Airport nam dit jaar al ruim 1,5 miljoen euro cash in beslag ADN

27 juni 2019

12u45

Bron: Belga 2 De douane op Brussels Airport heeft de eerste vijf maanden van 2019 al voor 1,5 miljoen euro (1.538.866) cash geld in beslag genomen. Dat is meer dan over heel 2018 (1.184.226 euro). De cijfers werden vandaag bekendgemaakt in de marge van de inhuldiging van de nieuwe douanezone.

Iedereen die de Europese Unie binnenkomt of verlaat met 10.000 euro cash of meer, moet dat spontaan aangeven bij de douane; voor reizigers binnen de EU moet men een aangifteformulier invullen. De aangifteplicht voor grote bedragen in cash geld draagt bij tot de bestrijding van witwaspraktijken en van financiering van terreur of criminaliteit, legt Financiën uit.

Meer dan 32.000 controles

Tot einde mei van dit jaar werden al meer dan 32.000 controles uitgevoerd, waarbij 184 overtredingen werden vastgesteld. Dat is meer dan gemiddeld, leren de jaarcijfers van 2018 (296) en 2017 (284). Maar vooral de bedragen springen in het oog: over de eerste vijf maanden werd al meer in beslag genomen dan vorig jaar en bijna evenveel dan over heel 2017 (1,6 miljoen euro).

83,4 kilo drugs

Behalve op cash geld controleert de douane ook op drugs of namaak en ook daar lijken de cijfers in stijgende lijn te gaan. De eerste vijf maanden werden op Brussels Airport 10 vaststellingen van drugs gedaan (16 in 2018), waarbij 83,4 kilo aan verdovende middelen in beslag werd genomen. Vorig jaar ging het in totaal om 146,7 kilo.

Voor namaak werden er de eerste vijf maanden 13 vaststellingen gedaan, tegen 16 over heel 2018 en 19 over heel 2017. De verboden invoer van zeldzame dieren of planten (CITES-wetgeving, red.) ging de voorbije jaren dan weer in dalende lijn: met nog 28 vaststellingen in 2017, 12 in 2018 en drie in de eerste vijf maanden van 2019.

Extra douaniers

Minister van Financiën Alexander De Croo beklemtoonde dat er de voorbije jaren fors geïnvesteerd is in extra douaniers op de luchthaven van Zaventem. Het team dat passagiers controleert, steeg van 59 in 2016 tot 94 nu.