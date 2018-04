Van op hol geslagen paarden tot de belofte trager te rijden: snelheidscampagnes door de jaren heen Luc Beernaert

09 april 2018

16u08 1 Dossier verkeersonderzoek Hoewel trajectcontroles, vaste flitscamera's en flitsmarathons de pakkans de voorbije jaren deden toenemen en snelheidsovertredingen ook strenger beteugeld worden, blijven we het gaspedaal te diep induwen. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vandaag alweer een snelheidscampagne, de zoveelste sinds de jaren zestig van de voorbije eeuw. Toen luidde de slogan nog "paarden op hol zijn gevaarlijk", nu beloven 505 'gewone' Vlamingen aan hun familie en vrienden de paardenkracht onder de motorkap te zullen intomen. Dat kan je overigens Hoewel trajectcontroles, vaste flitscamera's en flitsmarathons de pakkans de voorbije jaren deden toenemen en snelheidsovertredingen ook strenger beteugeld worden, blijven we het gaspedaal te diep induwen. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vandaag alweer een snelheidscampagne, de zoveelste sinds de jaren zestig van de voorbije eeuw. Toen luidde de slogan nog "paarden op hol zijn gevaarlijk", nu beloven 505 'gewone' Vlamingen aan hun familie en vrienden de paardenkracht onder de motorkap te zullen intomen. Dat kan je overigens hier zelf doen. Een overzicht van de campagnes door de jaren heen.

In bijna één op de drie (30%) van de dodelijke ongevallen is te snel rijden de oorzaak. In Vlaanderen eisten zware voeten vorig jaar 87 levens. Per dag gebeuren in Vlaanderen 10 letselongevallen waarbij overdreven snelheid de boosdoener is. Terwijl de helft van de Vlamingen beweert zich altijd aan de snelheidslimiet te houden, meent diezelfde Vlaming dat slechts 1 op de 10 anderen dat ook doen.

