Maandag 11 december glansrijk filerecorddag van voorbije jaar: 603 km LB

14u43

Bron: Belge 0 Tom Christiaans Dossier verkeersonderzoek Maandag 11 december komt in het jaarboek van de filerecords op onze Vlaamse wegen zonder discussie op de eerste plaats. Gemeten in kilometerlengte haalden we die dag op de Vlaamse snelwegen een piek van 603 kilometer. Het was niet alleen de dag met de drukste ochtend- en avondspits, ook qua filezwaarte scoorde die dag buitengewoon met 3.698 kilometeruren file. Filezwaarte is het product van de lengte van de file en de duur van de file.

"We hadden op die zwarte dag op onze Vlaamse snelwegen te maken met uitzonderlijke weersomstandigheden: zware sneeuwval, ook en vooral tijdens de spitsuren. Door die sneeuw stropte het verkeer ook buiten de spitsuren", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaamse Verkeerscentrum. "Het verkeer verliep de hele dag met een slakkengangetje en daar reageert de meetapparatuur op met uitzonderlijk hoge filecijfers."

Maandag en dinsdag extra filegevoelig

Als we de filelengte als criterium aanhouden dan staat op nummer 2 dinsdag 21 november, met 300 km file, de helft dus van die 11 december. Op die novemberdag was er sprake van typisch regenachtig, winderig herfstweer en daar bovenop kwam een aantal ongevallen op plaatsen waar veel autopendelaars passeren.

Op nummer 3 inzake filelengte eindigt voor het voorbije jaar dinsdag 10 oktober met 292 km file, op nummer 4 dinsdag 6 juni met 274 km file en op 5 maandag 20 februari met 263 kilometer file.

Als je al één voorzichtige conclusie mag trekken uit die top vijf, dan is het dat maandag en dinsdag wel erg filegevoelige dagen zijn.

Maar voor een volledige, wetenschappelijke analyse van de gegevens is het nog even wachten op het jaarverslag van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat wordt begin volgend jaar gepubliceerd. "Daarin brengen we op ruim 130 bladzijden de evolutie van het Vlaamse snelwegverkeer in 2017 in kaart", aldus Peter Bruyninckx.