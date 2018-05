Gordel maakt van middenstoel dodelijkste plaats ONDERZOEK NAAR TIEN JAAR AUTO-ONGELUKKEN Sven Spoormakers

05u00 3 Dossier verkeersonderzoek De dodelijkste plaats in de auto is de middenstoel op de achterbank. Dat blijkt uit een onderzoek van het Waalse Instituut voor de Verkeersveiligheid (AWSR). Op 1.000 ongevallen vallen er 111 doden in het midden van de achterbank, tegenover 76 en 80 rechts en links achteraan.

Het Waalse verkeersveiligheidsinstituut heeft onderzocht waar in de auto precies de meest dodelijke slachtoffers vallen bij een ongeluk. Op basis van de ongevallenstatistieken van 2007 tot en met 2016 gingen de vorsers na op welke plaats in de auto zich mensen bevonden die zwaar gewond raakten of overleden bij een crash. Het resultaat is enigzins verrassend: in het midden van de achterbank vallen per 1.000 verkeersslachtoffers het meeste doden: 111. "Vermoedelijk is dat te wijten aan het feit dat de gordel op die plaats minder veilig is", zegt Belinda Demattia, woordvoerster van de AWSR. "Bij vele oudere wagens zijn die plaatsen immers nog niet uitgerust met een driepuntsgordel, maar enkel met een veiligheidsriem die slechts over de heupen wordt vastgeklikt."

Wie niet in het midden op de achterbank zit, loopt het minste risico om te overlijden: er vielen 76 doden op 1.000 ongevallen bij passagiers achter de chauffeur en 80 bij passagiers die rechts achteraan zaten. Uit het onderzoek van de AWSR blijkt voorts dat ná de middenplaats op de achterbank de chauffeur het meeste risico loopt: op 1.000 ongevallen vallen er 101 doden achter het stuur. Aan de passagierskant sterven 92 mensen op 1.000 aanrijdingen. "Dat is te wijten aan de aanwezigheid van het stuur en de pedalen die de blessures kunnen verergeren bij ongevallen met hoge snelheid", aldus woordvoerster Demattia.

Kinderen

"Dat is toch opmerkelijk", reageert verkeersexpert Johan De Mol (UGent). "Bij ernstige ongevallen is de grootste impact immers meestal aan de rechterkant van de wagen, omdat bestuurders frontale botsingen proberen te vermijden door bruusk naar links te sturen, of omdat er meer zijdelingse ongevallen langs de rechterkant gebeuren."

Bij kinderen blijken de verwondingen achteraan minder ernstig te zijn - behalve wanneer ze in het midden zitten dus. Volwassenen en senioren die achteraan zitten, raken dan wél zwaarder gewond achteraan. "Dat komt dan weer omdat volwassenen, ondanks de gordelplicht, achteraan minder vaak vastgeklikt zitten. En door de aanwezigheid van airbags vooraan, zowel aan de bestuurderskant als bij de passagierszetel", besluit Demattia.