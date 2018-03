Eén op de vier Vlamingen vindt dat kind in eigen buurt niet veilig is in verkeer Bijna helft Vlamingen wil altijd limiet van 30 per uur in woonkern Redactie

06 maart 2018

09u01 1 Dossier verkeersonderzoek De helft van de Vlamingen maakt zich zorgen over de veiligheid van kinderen in het verkeer, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Ruim een kwart vindt dat kinderen tot 12 jaar zich in de eigen buurt niet zelfstandig op een veilige manier kunnen verplaatsen, zowat 1 op de 5 voelt zich zelf onveilig als fietser of voetganger. De VSV maakt de resultaten bekend in het kader van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat vandaag in Gent plaatsvindt en gewijd is aan de veiligheid van kinderen en jongeren in het verkeer.

De VSV bevroeg 1500 Vlamingen over hun beleving van verkeersveiligheid in de eigen stad of gemeente. Daaruit kwam een aantal opvallende resultaten naar voren:

Ruim een kwart van de bevraagden (27%) vindt dat kinderen tot 12 jaar zich in de eigen buurt niet zelfstandig op een veilige manier kunnen verplaatsen. Slechts 45% vindt het verkeer in de eigen buurt wel veilig voor kinderen.

Ongeveer 1 op de 5 (19%) vindt verplaatsingen te voet of per fiets in de eigen gemeente of stad voor zichzelf onveilig, iets meer dan de helft (54%) voelt zich wel veilig.

17% vindt de schoolomgevingen in de buurt onveilig, minder dan 6 op de 10 (57%) vindt deze wel veilig.

Bijna de helft (47%) vindt dat 30 km/u altijd de snelheidslimiet zou moeten zijn in woonkernen en -wijken, ruim een kwart (27%) is daar echter niet voor te vinden.

De VSV bevroeg ook specifiek ouders die hun kinderen te voet of met de fiets naar school laten gaan. Daaruit blijkt dat iets minder dan 1 op 3 (29%) ouders van lagereschoolkinderen het traject van huis naar school als erg onveilig ervaren, slechts 35% voelt zich veilig tot zeer veilig.

Voor het secundair onderwijs zijn de scores iets beter: 1 op de 5 (21%) beoordeelt het traject als erg onveilig, 37% vindt dit veilig tot zeer veilig.

Confrontatie hardrijders met ouders verongelukte kinderen

Op de zestiende editie van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat de VSV vandaag in Gent organiseert, buigen tientallen experten en meer dan 600 congresgangers zich samen over de vraag hoe veilig verkeer voor kinderen en jongeren realiteit kan worden, en welke maatregelen scholen, politie, gemeenten en andere professionals daarvoor kunnen nemen.

Op het congres presenteren de federale Wegpolitie en de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen een indringende campagne die hardrijders confronteert met ouders die een kind in het verkeer hebben verloren, en is er onder meer aandacht voor onderzoeksresultaten van de Universiteit Gent waaruit blijkt dat verkeersveiligheid cruciaal is bij de beslissing van ouders om hun kinderen alleen te laten fietsen.

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2018

Het congres sluit af met de bekendmaking van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2018. Die prijs is een onderscheiding voor concrete projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid in een buurt, bedrijf, school, vereniging of gemeente. Uit een totaal van 35 inzendingen weerhield een vakjury drie projecten waaruit de congresgangers de uiteindelijke winnaar zullen kiezen:

'Vicky en Thor', een project voor bewegwijzerde verkeerseducatieve routes in Brugge;

Infrastructuurmaatregelen voor verkeersveilige schoolomgevingen in Zwijndrecht;

'School en co', een project waarmee basisschool Paridaens uit Leuven meer leerlingen en ouders uit de auto en op de fiets wil krijgen.

Omstreeks 17.00 uur is bekend wie de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2018 in de wacht sleept.