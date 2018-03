"Alcohol is taboe geworden en ook koning auto heeft afgedaan" Experts wijten forse daling jonge verkeersdoden aan mentaliteitswijziging LB

06 maart 2018

14u31 6 Dossier verkeersonderzoek Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen zakte vorig jaar voor het eerst onder de 300. Opmerkelijk daarbij is dat op tien jaar tijd het aantal jongeren tussen 18 en 24 jaar die in het verkeer aan hun einde komen, is gehalveerd tot 88 doden. De zogenaamde 'weekenddoden' die jarenlang op maandag de krant haalden: dat fenomeen lijkt uitgedoofd. Het VIAS-verkeersinstituut schrijft die gelukkige evolutie toe aan drie factoren: de impact van sensibiliseringscampagnes gericht op die leeftijdsgroep, het feit dat jongeren steeds later hun rijbewijs halen en veranderingen in het uitgaansleven. Daarbij wonnen uitgaansplekken in de stad het pleit van baandiscotheken. Maar er is meer aan de hand, menen zowel socioloog Ignace Glorieux (VUB) als verkeersexpert Johan De Mol (UGent). "Alcohol is een taboe geworden, net als roken". Maar ook: "Jongeren keren de auto de rug toe, ze besteden hun geld liever aan vastgoed".

Professor sociologie Ignace Glorieux (VUB), gespecialiseerd in de tijdsbesteding van de Belg, wijst erop dat op enkele generaties tijd drankgebruik voor jongeren van een stoere aangelegenheid naar een taboe is geëvolueerd, zowel in als buiten het verkeer. Hij stelt ook vast dat het verkeer veiliger is geworden omdat we met zijn allen hoffelijker werden. "Twintig jaar geleden stopte niemand voor een zebrapad, nu stopt iedereen er".

