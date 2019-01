Dossier van Mehdi Nemmouche gestolen uit advocatenkantoor, “dieven laten baseballknuppel en valse kalasjnikov achter” HA

30 januari 2019

11u18

Bron: Sudinfo 0 Onbekenden hebben gisterenavond het dossier van Mehdi Nemmouche gestolen uit het kantoor van advocaat Vincent Lurquin in Sint-Agatha-Berchem. Dat meldt Sudinfo en wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Ook de laptop van de advocaat, die op het proces over de aanslag op het Joods Museum de moeder van de doodgeschoten Alexandre Strens verdedigt, is verdwenen. Zowel de digitale als de papieren versie van het dossier van Nemmouche zijn volgens Sudinfo ontvreemd. Ook een tweede dossier werd gestolen.



Nog volgens de Franstalige krant lieten de dieven een baseballknuppel en een replica van een kalasjnikov achter op het bureau van Lurquin. Van de inbrekers ontbreekt voorlopig ieder spoor. Het Brusselse parket bevestigt dat er een onderzoek is gestart naar een inbraak in het kantoor van de advocaat, maar wenst verder niet te reageren.