Dossier tegen Mark Demesmaeker voor "fiscale schuld van 540.000 euro" HA

30 maart 2018

16u09

Bron: Belga 0 Het parket Halle-Vilvoorde heeft een dossier geopend tegen Mark Demesmaeker, Europees parlementslid voor N-VA en kandidaat-burgemeester in Halle, omdat de man een aanzienlijke fiscale schuld zou hebben. Dat meldt de krant l'Echo, die het heeft over een bedrag van 540.000 euro.

Het parket bevestigt dat het een dossier heeft ontvangen en onderzoekt of het Demesmaeker strafrechtelijk zal vervolgen. Het dossier is bij het parket terechtgekomen via de fiscus, die Demesmaeker eerder al boetes heeft opgelegd.

Volgens l'Echo zou er ook een onderzoek lopen naar de verkoop van een gebouw dat vermoedelijk aan Demesmaeker toebehoorde en moet het parket nagaan of de N-VA'er zich frauduleus onvermogend probeert te maken.

"Ik kan enkel bevestigen dat de fiscus ons een dossier heeft aangemeld, waarin zij zelf al fiscale boetes hebben opgelegd, en dat er nu door het parket onderzocht wordt of er nog een mogelijkheid is voor strafrechtelijke vervolging", zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. "Meer informatie kan ik voorlopig niet geven."