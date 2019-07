Dorpsstraat, deel 9: “Mijn honden zijn mijn alles. Toen Benji geopereerd was droeg ik hem dicht bij mij in een draagdoek”

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde . Vandaag bij Marc Lenaerts (48) en Diana Limpens (47) in Bilzen. Marc heeft een eigen aannemingsbedrijf. Diana rondde zopas een opleiding tot hondentrimster af. Uit eerdere relaties hebben Marc en Diana elk twee volwassen kinderen. Het koppel woont in een oud handelspand, dat het beetje bij beetje verbouwt. Diana lijdt aan fybromialgie: ze leeft met constante pijn. De gemeenschappelijke passie van Marc en Diana zijn hun zeven honden.