Dorpsstraat, deel 6: "Een maand na zijn scheiding werd ik officieel mevrouw Nys”

ij Marleny Presiga (50). Marleny is de goedlachse, Colombiaanse, knappe waardin van café ‘La Rosa’. Ze woont sinds haar 23ste in België en was zeventien jaar getrouwd met Rudy Nys. Nu is ze weduwe. Marleny heeft een dochter en een kleindochter. Ze woont in een appartement boven het café.

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde . Vandaag b