Dorpsstraat, deel 5: “We namen in volle midlife de meest dwaze maar ook beste beslissing ooit. Dit restaurant is onze droom”

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde . Vandaag bij Marc Mands (56) en Sylvie (44) in Booischot. Marc en Sylvie runnen op Dorpsstraat 10 brasserie ‘Huys 10'. De zaak is nog relatief nieuw: ze opende pas in 2018. Marc en Sylvie hebben een zoon van 13, Nick. Sylvie heeft uit een eerdere relatie een volwassen tweeling.