Dorpsstraat, deel 3: “Een kind verliezen is hard, mijn vrouw is dat nooit te boven gekomen. Vier jaar later stierf ze zelf”

Gerard is gepensioneerd bediende bij de Christelijke Mutualiteit. Hij werd vier keer vader, maar verloor één van z'n kinderen bij een verkeersongeval. Kort erna stierf ook z'n vrouw. Er kwam nog een korte liefde maar sinds 2002 is Gerard single. Hij woont alleen in een appartement van 75 vierkante meter groot.

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde . Vandaag bij Gerard Despodt (78) in Leffinge.