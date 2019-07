Dorpsstraat, deel 13: “Misschien had ik wat langer naar werk moeten zoeken in de Dominicaanse Republiek. Het leven was daar veel rustiger”

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde . Vandaag bij Peter Dens (44) en Dorothee Lefever (40) in Willebroek. Peter is zelfstandig interieurinrichter, Dorothee beleidsverantwoordelijke infrastructuur voor een scholengroep. Ze hebben twee kinderen, Pilar (11) en Kamiel (6) en een labrador, Dora. Ze wonen in een rijhuis met een grote groene tuin.