Dorpsstraat, deel 12: “Niet elke Hells Angel is een crimineel, we zaten dikwijls tussen de advocaten en notarissen”

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde . Vandaag bij Patrick Temmerman (52) en Daisy De Pril (47) in Serskamp. Patrick is wegenbouwer, Daisy ‘huismoeder’ in een wooncentrum voor mensen met een beperking. Het koppel is 28 jaar getrouwd en heeft drie nog thuiswonende kinderen. Kevin is 25, Yoni 21, Robbe 15. Het gezin heeft ook drie honden. Gust, Kato en de stokoude bulldog Haley.