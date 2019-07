Dorpsstraat, deel 11: “Ik was zwanger en alleenstaand, Wouter zat in een ongelukkige relatie. Dat schept een band”

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde . Vandaag bij Wouter Muylle (25) en Tatiana Aercke (24) in Bredene. Met Hailey (4), Hanne (3) en Noxx(2) vormen Wouter en Tatiana een ultra jong nieuw samengesteld gezin. Wouter is arbeider bij de stad Oostende, Tatiana werkt in een kruidenierszaak. Het koppel droomt van een eigen taverne.