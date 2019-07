Dorpsstraat, deel 10: “We hebben nooit een zot verliefde periode gehad zonder kinderen, dat vind ik jammer”

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde . Bij Danny Peetermans (50) en Els Vandersmissen (49) in Melkwezer. Danny en Els waren allebei gescheiden, toen ze in 2000 een koppel werden. Danny had dan al twee zonen, Els een dochter. In 2002 kwam daar nog Franne bij. De helft van de week is Danny bediende. De andere helft zelfstandig klusser. Els heeft een administratieve job in een psychiatrisch ziekenhuis.