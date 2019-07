Dorpsstraat, deel 1: “Drie keer getrouwd, drie keer gescheiden. Maar met Lena moet het lukken”

Onze journaliste Sabine Vermeiren en fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten trekken kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres maar in een andere plaats, voor een gesprek over Leven en Liefde. Vandaag bij Eddy Buytaert (55) en Lena Sarancha (39). Eddy runt een winkel in ijzerwaren, Lena is zelfstandig naaister. Eddy was in het verleden al drie keer getrouwd. Lena is zijn vierde vrouw. De Oekraïense kwam samen met haar dochter Masha in 2018 naar België. Ze wonen met z’n drieën in het luxeappartement boven Eddy’s winkel.