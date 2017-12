Dorpskapper plukt klanten kaal voor 2 miljoen euro Patrick Lefelon

13u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Lefelon De 58-jarige dorpskapper Walter C. uit Hoevenen riskeert 5 jaar cel omdat hij tientallen klanten voor 2 miljoen euro heeft opgelicht. De 58-jarige dorpskapper Walter C. uit Hoevenen riskeert 5 jaar cel omdat hij tientallen klanten voor 2 miljoen euro heeft opgelicht. Hij trok zijn klanten over de streep met intresten tot 33%. "Die man kon harder liegen dan een koerspaard lopen", zegt één van de gedupeerden.

Frederick Evers was in 2011 voor het eerst door kapper Walter C. aangesproken over beleggingen. “Mijn moeder was kort voordien overleden en hij dacht zeker dat ik goed geërfd had. Als ik 5.000 euro zou beleggen bij hem, dan kreeg ik minstens 5% intrest. Het jaar nadien ging hij verder. Bij 20.000 euro inleg, garandeerde hij 20 % rente. In totaal heb ik 150.000 euro belegd. Tot ik in 2014 eens ging aanbellen voor mijn intrest want ik wilde een nieuwe auto kopen. De kapsalon was dicht. Een andere klant stond voor de deur: "Hebt gij ook belegd bij die oplichter?” Ik wist niet wat ik hoorde."

Schim van zichzelf

Vanochtend was Walter C. slechts een schim van de vlot babbelende kapper van weleer. Hij lijdt aan Parkison, hij kon nauwelijks verstaanbaar praten. Ineengekrompen zat hij op de beklaagdenbank.

De procureur deed zijn werkwijze uit de doeken. Walter C. maakte klanten wijs dat zijn moeder zich had teruggetrokken uit een winstgevend pensioenfonds. Er was plaats vrij voor nieuwe investeerders. De beloofde intresten schommelden tussen 20 en 33%. Walter C. werkte zogezegd samen met financieel adviseur "Marc". Hij voerde zelfs telefoongesprekken met “Marc”. Een adviseur van wie hij later toegaf dat die niet bestond.

De procureur: "Het schrijnendste verhaal is dat van een postbode die zijn hele leven bij zijn moeder woonde. Deze man met een beperkte begaafdheid heeft maar liefst 426.000 euro belegd bij Walter C. De kapper had eerst geprobeerd geld te lenen van een familie van een kankerpatiënte. Die familie had geen geld maar bracht Walter C. in contact met de postbode."

De procureur eist vijf jaar celstraf en een verbeurdverklaring van het belegde geld: 1,563 miljoen euro en 469.000 euro.

Waar is het geld?

De rechter probeerde bij Walter C. te weten te komen waar al dat geld naartoe is. De politie heeft van minstens 1,5 miljoen geen enkel spoor terug gevonden.

Walter C.: "Ik heb het als intrest uitbetaald aan klanten die geen klacht hebben ingediend. Ik heb niets voor mezelf gehouden."

Dat stelde ook zijn advocate Stéphanie De Mot: "Mijn cliënt is geen meesteroplichter. Hij heeft nooit mensen geld afgetroggeld om er een rijke levensstijl mee te betalen. Het was altijd de bedoeling om de klanten terug te betalen."

Torenhoge ziekenhuiskosten

Volgens de verdediging was Walter C. rond 2000 in financiële problemen geraakt toen zij vrouw aan leukemie stierf en zijn toen 4-jarige dochter botkanker kreeg. Hij moest zijn huis onder de prijs verkopen en kon de ziekenhuiskosten niet betalen. Toen leende hij de eerste keer geld van vrienden en beloofde dat ruim terug te betalen. Dat lukte niet en dus leende hij van andere mensen weer geld. Hij vulde een put door een nieuwe put te graven. Tot in 2013 eindelijk een gedupeerde naar de politie stapte.

De rechter doet uitspraak op 9 januari.

Die man kon harder liegen dan een koerspaard lopen Gedupeerde