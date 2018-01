Dorpskapper die klanten voor 2 miljoen euro oplichtte, veroordeeld tot 4 jaar Patrick Lefelon

11u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Lefelon Dorpskapper Walter C. (58) uit Hoevenen. Dorpskapper Walter C. uit de Antwerpse gemeente Hoevenen (Stabroek) is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft effectief. Hij lichtte tientallen klanten van zijn kapsalon op voor 2 miljoen euro door hen uitzonderlijke intresten 33 % te beloven.

De dorpskapper, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, bekende de oplichting tijdens zijn proces. Hij beweerde in financiële problemen te zijn geraakt door de vroege dood van zijn echtgenote en door de strijd tegen botkanker van zijn dochter. Hij leende een eerste keer geld van vrienden om medische kosten te betalen. Zo ging het van kwaad naar erger. Van de 2 miljoen euro is nauwelijks iets teruggevonden.

Alle spaarcenten

De klanten van de populaire dorpskapper geloofden jarenlang alle fantastische verhalen over de beleggingen. Naargelang de inleg beloofde hij tussen 20 en 33 % intrest. Een gepensioneerde postbode haalde 469.000 euro, zijnde alle spaarcenten van zijn ouders en zichzelf, van de bank en gaf die aan kapper Walter C.

Toen in 2014 enkele klanten hun geld terugvroegen, viel Walter C. door de man en werd hij gearresteerd. Het nieuws zorgde voor een schokgolf in het Antwerpse polderdorp Hoevenen waar iedereen Walter C. kende.

Verhalen verzinnen

De rechtbank houdt wel rekening met de bekentenis en de ziekte van Walter C. bij de toekenning van zijn straf. Hij wordt veroordeeld tot vier jaar cel, maar slechts de helft ervan is effectief. Anderzijds vindt de rechtbank het wel schandalig hoe de dorpskapper misbruik heeft gemaakt van de jarenlange vertrouwensrelatie met zijn klanten. Hij bleef maar verhalen verzinnen om nog meer geld van hen af te troggelen.

De slachtoffers vinden dat Walter C. goedkoop wegkomt met zijn veroordeling. “Ons geld zullen wij wel nooit meer terugzien”, vertelde een dame uit Hoevenen na afloop,”maar goed, dat is ook mijn eigen schuld. Wat ik veel erger vind, is dat Walter C. ook geld afsnoepte van kankerpatiënten voor wie hij pruiken maakte. Zelfs die arme mensen die zoveel andere zorgen hadden, spaarde hij niet."