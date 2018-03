Dorpen en steden kunnen zich vanaf nu registreren voor 'gratis' EU-wifihotspots HC

20 maart 2018

14u02

Bron: Belga 0 Dorpen en steden in de hele Europese Unie kunnen zich vanaf vandaag registreren voor een gratis wifi-hotspot, gefinancierd door de Europese Unie. Bedoeling is dat ook Europeanen uit kleine dorpjes, waar 4G geen evidentie is, toegang hebben tot het internet. Het 'WiFi4EU'-project kost de EU 120 miljoen euro, zei eurocommissaris voor Digitale Agenda Mariya Gabriel vandaag.

Het WiFi4EU-initiatief is een van de stokpaardjes van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Luxemburger legde het plan op tafel tijdens zijn State of the Union in september 2016, dit najaar kreeg het de goedkeuring van het Europees parlement.

In totaal moet het project ervoor zorgen dat over de hele Europese Unie 6.000 wifi-hotspots worden geïnstalleerd, met gratis en kwaliteitsvol internet op openbare plaatsen als bibliotheken, parken of stations, kondigde eurocommissaris Gabriel dinsdag aan. Het internet moet een snelheid hebben van minstens 30 Mbps en de Commissie zal de kwaliteit van het internet van nabij opvolgen.

Gemeenten, of groepen van gemeenten, kunnen zich vanaf vandaag registreren via www.WiFi4EU.eu, vanaf 15 mei begint de echte oproep. De lidstaten moeten de hotspots daarna zeker drie jaar lang aanbieden, de kosten van het onderhoud zijn voor hen.

In eerste instantie worden 1.000 gemeentes gekozen volgens het principe van 'first come, first served'. Zij krijgen elk een voucher van 15.000 euro, waarmee ze zelf een installateur kunnen kiezen en betalen. Om te vermijden dat een paar lidstaten met alle cheques gaan lopen, zal elk deelnemend land dat minstens vijftien kandidaten heeft, ook vijftien vouchers krijgen. In de volgende twee jaar volgen nog eens vier oproepen waarin Europese gemeenten hun kans kunnen wagen en waarin telkens meer dan 1.000 checks worden uitgedeeld.

"120 miljoen euro weggegooid belastinggeld"

Gabriel spreekt van een "initiatief dat duizenden Europeanen gratis internettoegang zal geven en lokale gemeenschappen zal aansporen om connectiviteit naar hun inwoners te brengen", maar sceptici zijn minder enthousiast. Volgens hen gaat het om 120 miljoen euro weggegooid belastinggeld dat men beter in de uitrol van een 5G-netwerk zou investeren.

De Eurocommissaris spreekt dat tegen: "Er zijn inderdaad gebieden waar de connectiviteit al goed ontwikkeld is, maar in bepaalde regio's is dat niet zo gemakkelijk. Er zijn grote verschillen tussen steden en ruraal gebied, en we willen de mensen uit die laatste regio's hiermee in staat stellen ook te genieten van kwalitatieve internetverbinding. We gaan geen zones dekken die al gedekt zijn", beloofde ze.

Bekijk hieronder hoe het 'WiFi4EU'-project in zijn werk gaat.