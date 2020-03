Dori, de koe die orkaan Dorian overleefde, bevalt van een “mirakelkalfje”

Dori, een zwangere koe uit Cedar Island (VS), overleefde in september orkaan Dorian . Ze zwom zo'n zes kilometer nadat de orkaan er lelijk huishield. In tussentijd graasde ze rustig verder op de Outer Banks, een natuurgebied voor de kust van North Carolina. Nu is Dori bevallen van een "mirakelkalfje”, het dier heeft een blauw en een bruin oog.