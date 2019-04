Doping te koop op 2dehands.be en Ebay Stijn Defoirdt

05 april 2019

06u16

Bron: VTM Nieuws 0 Steeds meer jongeren nemen voor het fitnessen een fitnesspoeder ofwel een pre-workoutshake. Daardoor zou je een extra boost krijgen en dus beter kunnen sporten. Die poeders zijn perfect legaal, maar er zijn ook andere, sterkere poeders op de markt. In die laatste zit de stof DMAA, een verboden stof in ons land. Toch staan fitnesspoeders mét DMAA gewoon te koop op 2dehands.be en Ebay.

In de VTM NIEUWS-rubriek ‘Stijn doet de test’ test reporter Stijn Defoirdt uit hoe snel je aan doping raakt op het internet. Heel snel zo blijkt. Op 2dehands.be en Ebay staan verboden fitnesspoeders. Het gaat om preworkoutshakes van verschillende merken die de stof DMAA bevatten.

DMAA staat onder verschillende namen op verpakkingen en kan ook dimethylamylamine, hexanamine of geraniumolie genoemd worden. In 2012 werd de stof verboden na een aantal verdachte overlijdens in Groot-Brittannië. DMAA is dan ook erg gevaarlijk. “Het kan hartfalen veroorzaken voor hartpatiënten. Het probleem is dat veel atleten niet weten dat ze een hartprobleem hebben. We horen vaak verhalen van sporters die plots instorten tijdens een wedstrijd”, zegt professor Peter Van Eenoo van Universiteit Gent. Hij is dopingspecialist en kent de gevaren van DMAA goed.

Tiental betrapt

In 2012 werden wereldwijd 320 sporters betrapt op DMAA. Sindsdien is het product verboden, maar toch nemen sporters het nog vaak. “Wij kregen vorig jaar in ons labo nog een tiental gevallen binnen”, zegt professor Van Eenoo. “Dat wil zeggen dat het een van de meest gedetecteerde dopingstoffen in ons labo is.”

“Niet verantwoordelijk”

2dehands.be zegt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van die verboden stoffen. “Kopers en verkopers die gebruik maken van 2dehands, worden geacht zich aan de wet en aan onze gebruiksvoorwaarden te houden”, zegt Petra Baeck, woordvoerster van 2dehands.be. “Wat bij wet niet mag worden verhandeld, mag dus uiteraard ook niet bij ons. Onze verantwoordelijkheid als ‘hosting’ platform dat kopers en verkopers samenbrengt, bestaat erin om illegale content te verwijderen van zodra die ons wordt gemeld. We hebben immers meer dan 40 categorieën, elk met zijn eigen specifieke wetgeving en uitzonderingen.”

Ondertussen heeft het bedrijf het zoekertje verwijderd.

We hebben meermaals een reactie gevraagd aan Ebay, maar zij waren niet bereikbaar.