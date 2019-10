Doorstart voor bijna 200 Thomas Cook-werknemers: “Heel hoopvol, maar mijn zorg blijft bij 300 mensen die niet mee overgenomen zijn” Spaanse reisorganisatie neemt 62 Belgische winkels van Thomas Cook over HAA

Volgens federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) is de oplossing die gisterenavond uit de bus kwam voor een deel van de Thomas Cook-winkels "heel hoopvol". Maar "mijn zorg blijft uitgaan naar de 300 mensen die niet mee overgenomen zijn", zei ze in 'De Ochtend' op Radio 1.

De Spaanse reisorganisatie Wamos neemt 62 van de 91 filialen van Thomas Cook/Neckermann over. Daardoor kunnen bijna 200 van de ruim 500 personeelsleden alsnog aan de slag blijven, twee weken nadat Thomas Cook Retail België het faillissement had aangevraagd.

Minister van Werk

"Dat is uiteraard goed nieuws, voor 200 van de 500 werknemers is dat zelfs heel goed nieuws, want zij kunnen een goede doorstart maken en dat is denk ik heel hoopvol", reageert minister Nathalie Muylle. "Natuurlijk blijft mijn zorg als minister van Werk bij de 300 mensen die niet kunnen mee overgenomen worden, en waar ook de komende weken goed gezien zal moeten worden dat er een goede begeleiding komt.”



De betrokken werknemers kunnen zich onder meer richten tot het Fonds Sluiting Ondernemingen, waar ze ook een vergoeding kunnen krijgen, legt Muylle uit. "Dat zal allemaal de komende dagen en weken gebeuren.”

Nieuwe speler in België

De groep Wamos opereert vanuit Madrid en omvat luchtvaartmaatschappij Wamos Air, touroperator Wamos Tours en de reisorganisatie Wamos Circuitos, die in 20 Latijns-Amerikaanse landen reizen aanbiedt. Ook de toeristische retailers Nautalia Viajes, Top Atlántico en Geo Star zijn onderdeel van de groep. Nu komen daar dus 62 Belgische filialen van Thomas Cook bij.

Wamos is een nieuwe speler in het Belgische straatbeeld, al is er nog geen uitsluitsel of de merken Thomas Cook en Neckermann ook in de toekomst nog gebruikt zullen worden. Het nieuwe bedrijf zal ‘Wamos Benelux’ heten en wordt deels geleid door het voormalige management van de voormalige Thomas Cook-dochter. Vanmiddag wordt meer informatie over het nieuwe bedrijf gegeven op een persconferentie.

Vakbonden

Syndicale vertegenwoordigers reageerden gisteren positief op de doorstart. “Dat zowat 195 personeelsleden aan de slag blijven, is beter dan ik had verwacht”, zegt Els De Coster van ACLVB. “Bovendien krijgt ook een deel van de touroperator-activiteiten een doorstart. Ook dat had ik niet verwacht.” Ook Patrick Van Holderbeke van ACV Puls noemt de overname een goede zaak. “Maar het blijft uiteraard een pijnlijke zaak voor de groep mensen die uiteindelijk toch zonder werk blijft zitten.”